Der Auf- und Abfahrtsast der L 141 auf die L 52, der in Richtung Wengerohr/Platten führt, wird am Dienstag, 8. Mai, frisch asphaltiert. Wie der Landesbetrieb Mobilität Trier mitteilt, sollen die Bauarbeiten nur wenige Stunden dauern und die Auf- und Abfahrten so dann auch schon wieder befahrbar sein. Umleitungen über naheliegende Kreisverkehre werden, wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, ausgeschildert.