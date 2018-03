Aus Weihnachtsbäumen wird Kompost

In diesen Wochen stellen viele Menschen ihre Tannen zum Entsorgen an den Straßenrand.

Die Weihnachtstage sind vorbei und damit auch die Zeit der glänzenden, schmuckbehangenen Bäume. Tonnenweise liegen die ausgedienten Tannen im Januar auf den Straßen in Rheinland-Pfalz. Was mit ihnen passiert, variiert je nach Kommune. In mehreren Städten werden sie letztlich zu Kompost, wie eine Umfrage ergab.

Rund 200 Tonnen Bäume holt der Zweckverband Abfallwirtschaft in Trier und dem Kreis Trier-Saarburg jedes Jahr nach eigenen Angaben ab. Oft würden die Bäume in Biomassekraftwerken verwendet, sagte eine Sprecherin des Betriebs. Der Rest werde zerkleinert und diene als Bodenverbesserer in der Landwirtschaft. In der Eifel kamen im vergangenen Jahr alte Weihnachtsbäume den Tieren im Eifel-Zoo Lünebach als Futter zugute. Anwohner konnten ihre Bäume dafür spenden. Diesmal verzichtet der Zoo auf die Aktion, weil es ausreichend alte Bäume gebe. In einigen Gemeinden holt die Feuerwehr die Bäume ab. In Mainz werden die Gewächse zu Holzhackschnitzeln verarbeitet, die wiederum als Brennstoff dienen. Dafür sammele der Entsorgungsbetrieb der Stadt jedes Jahr schätzungsweise 20 000 Bäume ein, sagte Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr. Oft werden die Weihnachtsbäume zu Kompost – wie in Frankenthal oder Neustadt/Weinstraße. Im Frankenthaler Vor­ort Studernheim gibt es laut der Stadt sogar eine Initiative, die zusätzlich zur städtischen Abfuhr die alten Bäume sammelt und zur Kompostanlage bringt. In Koblenz können Bürger das kompostierte Grün – und damit unter Umständen auch den eigenen Weihnachtsbaum – als Bodenverbesserer beim Entsorgungsbetrieb kaufen.

Die Stadt Speyer lässt die Zweige und Nadeln der Bäume kompostieren, wie Angela Sachweh von der Pressestelle der Stadtwerke Speyer sagte. Aus dem Holz entstünden Holzhackschnitzel zum Heizen. Insgesamt kämen jedes Jahr in der Stadt 30 bis 34 Tonnen Bäume zusammen.