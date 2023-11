Wein kann spottbillig sein, ebenso superteuer. Prognosen, was den Konsum betrifft, sind daher immer etwas heikel.

Schauen wir aber dennoch auf die Statistik: In den vergangenen Jahren lag der Weinkonsum in Deutschland auf einem relativ konstanten Niveau. Die Tendenz zeigt aber einen stetigen leichten Rückgang. Pro Kopf tranken deutsche Verbraucher im vergangenen Jahr durchschnittlich knapp 20 Liter (exakt 19,9 Liter) Wein. Hinzu kommen 3,2 Liter Sekt. Im Jahr 2013 waren es 21,1 Liter Wein und vier Liter Sekt pro Kopf.

Der Absatz von Wein insgesamt geht weltweit zurück. Das gilt auch für deutsche Weine und Weine von der Mosel. Nach Angaben der Moselweinwerbung gab es im laufenden Jahr im Lebensmitteleinzelhandel beim Absatz von Moselwein einen Rückgang von über zehn Prozent – vor allem eine Folge der Inflation und hoher Energiepreise. Wein ist halt für viele Menschen immer noch ein Luxusprodukt. Wer auf den Cent schauen muss – und das sind in Deutschland aktuell sehr viele, hält sich beim Weinkonsum zurück – ebenso beim Besuch im Restaurant, wo die Preise für ein Glas oder eine Flasche Wein enorm gestiegen sind.

Weniger Absatz im Lebensmitteleinzelhandel – das bedeutet auch weniger Nachfrage nach Fasswein. Die großen Kellereien halten sich beim Kauf von Fassweinen zurzeit sehr zurück. Lediglich 2023er Riesling-Qualitätsweine werden leicht nachgefragt – zu einem Preis von 1,10 Euro pro Liter. Für die anderen Sorten hat sich noch kein Preis gebildet. Absatz, Preisentwicklung, Konsum – zurzeit ist es ein Zwischenstand. Vieles kann sich schnell ändern, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und die Stimmung der Konsumenten gut ist. Danach sieht es derzeit aber wegen weiter steigender Steuern, Sozialabgaben und Gebühren nicht aus.