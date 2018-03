Ausnahmezustand in vielen Regionen

Friederike lässt Bäume wie Streichhölzer umknicken und legt den gesamten Fernverkehr der Bahn lahm. Auf dem Weg von West nach Ost hinterlässt der „Orkan der Königsklasse“ vielerorts großes Chaos.

(dpa) Es ist kurz vor 11 Uhr, als die Bahn entscheidet, den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen einzustellen. „Due to storm“ - aufgrund von Sturm – fährt hier vorerst kein Zug mehr. Im Laufe des Tages folgen auf dem rasanten Weg des Orkantiefs Friederike weitere Bundesländer – am Nachmittag gar der gesamte Fernverkehr. Immer mehr Reisende stranden in den Bahnhöfen. Ausgerechnet am elften Jahrestag des zerstörerischen Orkans Kyrill hat erneut ein schweres Unwetter Deutschland fest im Griff.

Am Donnerstagmorgen trifft Friederike zunächst auf Belgien und die Niederlande und sorgt dort für reichlich Chaos. Zahlreiche Bäume werden entwurzelt, eine Autofahrerin wird von einem umfallenden Baum erschlagen. In den Niederlanden sterben zwei Menschen durch umstürzende Bäume und abgebrochene Äste. In einem Video auf Twitter ist zu sehen, wie Menschen in Amsterdam auf einem großen Platz regelrecht umgerissen werden und stürzen. Wenig später erreicht der Orkan dann Nordrhein-Westfalen mit Wucht und wirbelt auch hier den Alltag vieler Menschen durcheinander. Auf einem Campingplatz am Rhein bei Emmerich wird ein 59-Jähriger von einem Baum erschlagen. Am Nachmittag werden weitere Todesopfer aus Deutschland durch Friederike gemeldet. Auf zahlreichen Autobahnen und Landstraßen blockieren nicht nur umgestürzte Bäume den Verkehr, sondern auch vom Wind umgeworfene Lastwagen.

Während Friederike noch im Westen tobt, werden auf dem Brocken bereits Windgeschwindigkeiten von rund 100 Kilometern pro Stunde gemessen – und der Zugverkehr auf den Berg im Harz eingestellt. Am frühen Nachmittag sind es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes dann mehr als 200 Stundenkilometer. Orkantief Kyrill war 2007 an gleicher Stelle knapp unter dieser Marke geblieben. Der Deutsche Wetterdienst spricht nun von einem „Orkan der Königsklasse“. In Norddeutschland wird Friederike von teils heftigem Schneefall begleitet.

Am Hauptbahnhof in Hannover werden gefrustete Fahrgäste von der Deutschen Bahn mit Heißgetränken, Salzgebäck und Weingummi versorgt. An den Informationsschaltern bilden sich lange Schlangen. Die meisten haben Verständnis für die großflächige Einstellung des Zugverkehrs. „Da kann ja keiner was für. Es ist höhere Gewalt. Es ist besser, hier im Bahnhof zu stehen als auf freier Strecke“, sagt ein 51-Jähriger. Genau das ist auch seit einiger Zeit die Taktik der Deutschen Bahn. Auch im europäischen Ausland kommt es durch Unwetter am Donnerstag zu schweren Zwischenfällen. In der süditalienischen Stadt Crotone wird ein Mann vom Dach seines Hauses geweht und tödlich verletzt. In Rom wird ein Mädchen durch herumwirbelnde Dachziegel eines Schulgebäudes verletzt.

