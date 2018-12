später lesen Allenbach Nasse Fahrbahn: Auto überschlägt sich bei Allenbach Teilen

Twittern

Teilen



Ein Autofahrer fuhr am Morgen des 11. Dezembers die B422 aus Allenbach (Verbandsgemeinde Herrstein) kommend in Richtung Katzenloch. Auf nasser Fahrbahn kam der Betroffene in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.