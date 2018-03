Axel Milberg liest „Schachnovelle“

Der Schauspieler Axel Milberg, bekannt durch seine Rolle als Kieler Tatort-Kommissar Borowski, liest im Trifolion Echternach aus Stefan Zweigs „Schachnovelle“. Die Erzählung mit autobiographischen Zügen erzählt vom Aufeinandertreffen eines intellektuellen Erzählers mit dem emotionslosen Schachspieler Mirko Czentovic. Auf einer Überfahrt nach Buenos Aires fordert der Erzähler den Weltmeister zu einer Schachpartie heraus. Dabei werden Erinnerungen an seine Inhaftierung durch die Nazis wieder lebendig. Zweig schrieb die Novelle von 1938 bis 1942 im brasilianischen Exil und prangert darin die Foltermethoden der Gestapo an. Die Lesung beginnt am Donnerstag, 18. Januar, um 20 Uhr. Karten gibt es in zwei Kategorien für 30 und 23 Euro oder ermäßigt für 18 und 14 Euro. An der Abendkasse gibt es einen Aufpreis von 2,50 Euro.