Eishockey Bären beenden Eishockey-Saison auf Platz vier

Beim Final-Four-Turnier wollten die Eifel-Mosel Bären die Saison erfolgreich beenden. Nach der zu erwartenden Niederlage gegen Kassel musste sich das Team von Trainer Janega jedoch auch den Löwen Frankfurt geschlagen geben, und so stand am Ende der Saison in der Eishockey-Hessenliga der vierte Platz zu Buche.