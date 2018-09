später lesen Musik Band-Contest im Bürgerhaus FOTO: Trierischer Volksfreund / Veranstalter FOTO: Trierischer Volksfreund / Veranstalter Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die zweite Auflage des Jugend-Band Contests im Jugend- und Bürgerhaus in Wengerohr findet am Freitag, 22. Juni ab 20 Uhr statt. Die lokalen Jugendbands „at.tension“, „Accidentally“, „A Study in Pink“ und „Bombobrass“ zeigen ihr Können.