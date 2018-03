später lesen SPD Barley steht auch als Außenministerin zur Verfügung Teilen

(wie) Die geschäftsführende Familienministerin Katarina Barley (SPD) schließt nicht aus, Außenministerin in einer neuen Bundesregierung zu werden. Bei einer Regierungsbildung komme man an ihr als Ministerin nicht vorbei, sagte Barley beim Heringsessen ihrer Partei an Aschermittwoch in Zemmer (Trier-Saarburg). Sie könne sich vorstellen, weiter Familienministerin zu bleiben oder auch Arbeitsministerin zu werden. Auch als Außenministerin stehe sie zur Verfügung. „Ich würde mich freuen, wieder Verantwortung übernehmen zu dürfen für dieses Land, in welcher Funktion auch immer“, so die Schweicherin zu unserer Zeitung.