Belebt  der Autoverkehr die Wittlicher Innenstadt?

(cmo/will) Zur Belebung des Wittlicher Zentrums hat Stadtrat Bernhard Kossendey (FWG) die Verkehrsführung der 1990er-Jahre zurück gefordert (der TV berichtete). Nicht alle Händler in der Wittlicher Innenstadt sind dieser Meinung, wenn auch einige sich die Öffnung der Fußgängerzone für den Verkehr wünschen. Die Stadtverwaltung teilt die Meinung Kossendeys nicht, und im sozialen Netzwerk Facebook sind die Leser von volksfreund.de unterschiedlicher Meinung.

Während einige die Meinung des Kommunalpolitikers teilen und sich eine Belebung der Innenstadt durch mehr Verkehr erhoffen, ist die Mehrzahl der Ansicht, dass andere Faktoren den Rückgang der Fachhändler in der Altstadt beeinflusst haben. Dazu gehören zum Beispiel zu hohe Mieten, fehlende Initiative und Zusammenarbeit, die Ansiedlung großer Geschäfte im Vitelliuspark oder von Ketten in der Galerie oder die Vielzahl von sogenannten „Billigläden“ in der Stadt

Was ist Ihre Meinung? Soll die alte Verkehrsführung in der Wittlicher Innenstadt wieder hergestellt werden? Bringt sie den Händlern mehr Zulauf? Oder sind die Läden in der Fußgängerzone ausreichend gut erreichbar von den Parkplätzen aus? Welche Vorschläge haben Sie zur Belebung der Säubrennerstadt? Schreiben Sie uns in Kürze per E-Mail an mosel@volksfreund.de oder per Post an Trierischer Volksfreund, Redaktion, Feldstraße 9, 54516 Wittlich. Bitte vergessen Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift (nur für den internen Gerbrauch) nicht. Vielen Dank!