(red) Zu einem Benefiz-Konzert zugunsten des Projektes „Angalan - Philippines“ laden St. Maximin-Schule und Grundschule am Dom ein. Am Sonntag, 28. Januar, um 11 Uhr singen Myriam Speck (Sopran) und spielen Martin Görg (Soloposaunist des Philharmonischen Orchesters Trier) und Sonja Kranich (Klavier) in der Aula der Grundschule am Dom in Trier . Auf dem Programm stehen Werke von G. F. Händel, W. A. Mozart, N. Rimski-Korsakow, F. Gräfe und anderen. Der Eintritt ist frei!