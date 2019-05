später lesen Kommunales Rat spricht über Kurpark-Gelände Teilen

Der Rat der Stadt Bernkastel-Kues trifft sich am Donnerstag, 16. Mai, 18 Uhr zur Sitzung in der Güterhalle in Bernkastel-Kues. Unter anderem geht es über die Beschlussfassung über die Planung zur Inwertsetzung des Kurparkareales einschließlich entsprechender Antragsstellung beim zuständigen Ministerium, die Änderung der Tourismusbeitragssatzung der Stadt Bernkastel-Kues und die Verschmelzung der Kardinal Nikolaus von Kues Weingut GmbH auf die Divendo gGmbH.