Betriebe suchen händeringend Arbeitskräfte

Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat nach Erkenntnissen der Bundesagentur für Arbeit (BA) zum Jahresende 2017 so stark zugenommen wie selten zuvor. Der von der Bundesbehörde ermittelte monatliche Stellenindex BA-X – ein Indikator für die Zahl der offenen Stellen – sei im Dezember mit einem Plus von sechs Punkten auf 256 Zähler ungewöhnlich steil gestiegen, teilte die Bundesagentur am Dienstag in Nürnberg mit. Die Zahl der sofort oder demnächst zu besetzenden Jobs habe damit zugleich ein Rekordniveau erreicht. Die kräftig steigende Nachfrage nach Arbeitskräften ist nach Einschätzung der Bundesagentur auf den wirtschaftlichen Aufschwung zurückzuführen. Viele gut ausgelastete Betriebe seien dadurch gezwungen, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Neben Zeitarbeitsunternehmen seien Industriebetriebe und der Handel verstärkt auf der Suche.