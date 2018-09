Betrunkener randaliert und wird mit Taser überwältigt

(red) In Konz hat ein Mann randaliert. Am Abend des 18. Juni, gegen 22 Uhr, belästigte und bedrohte der 24-Jährige sowohl Gaststättenbesucher als auch Passanten.

Außerdem beschädigte er Eigentum verschiedener Gaststätten. Nach Angaben der Polizei war der offenbar stark alkoholisierte, aus dem Kreis Trier-Saarburg stammende Mann auf unbeteiligte Personen zugegangen. Er bedrohte diese dadurch, dass er ihnen die Finger in Pistolenhaltung an den Kopf hielt und so tat, als drücke er ab.

Als der Randalierer im Bereich des Banhofes Konz (Haltepunkt Mitte) durch Polizeibeamte der Polizeiinspektionen Saarburg und Trier kontrolliert wurde, widersetzte er sich den Kontrollmaßnahmen. Nur mit Mühe gelang es den Beamten, den 24-Jährigen zu überwältigen. Dabei setzten sie ein Elektrodistanzgerät – den sogenannten „Taser“ – ein. Neben der Entnahme einer Blutprobe wurde gegen den Täter ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.