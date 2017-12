später lesen Biathletinnen hoffen im Sprint auf Steigerung Teilen

Franziska Hildebrand und Co. treten am Freitag in Östersund beim Biathlon-Weltcup im Sprint an. Das deutsche Sextett hofft, dass es in Schweden über 7,5 Kilometer besser läuft als zuletzt im Einzel. Von Thomas Wolfer, dpa