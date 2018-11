später lesen Polizei Vier Unbekannte überfallen in Neumagen-Dhron 33-Jährige: Belohnung ausgesetzt FOTO: klaus kimmling FOTO: klaus kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Vier unbekannte Täter haben am Donnerstagabend, 1. November, in Neumagen-Dhron auf eine Frau einen Raubüberfall verübt (der TV berichtete). Die Staatsanwaltschaft Trier und die Angehörigen des Opfers setzen eine Belohnung in Höhe von insgesamt 3000 Euro aus.