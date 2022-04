Blaulicht : Betrunkener Autofahrer in Gerolstein gestoppt

Foto: ADAC/ADAC, Markus Hannich

Gerolstein Die Polizei hat am Dienstagmittag einen 68-Jährigen in der Hauptstraße in Gerolstein aus dem Verkehr gezogen. Bei einem Atemalkoholtest wurden bei dem Mann 1,1 Promille festgestellt.