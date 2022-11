LKW und Transporter kollidiert : Zehn Kilometer Stau nach Unfall auf der A1-Baustelle nahe Schweich - Zwei Verletzte (Fotos)

Schweich/Föhren Mehr als zehn Kilometer Stau gab es am Dienstagmorgen auf der A1. Dort ist es laut Polizei zu einem Unfall in der Baustelle nahe Schweich/Föhren gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Zwischen den Anschlussstellen Föhren und Schweich hat sich am Dienstag, den 15.11.2022, gegen 8.40 Uhr, ein Auffahrunfall ereignet. Die Kollision war in Fahrtrichtung Trier/Saarbrücken, in der dortigen Baustelle. Zwei Menschen wurden verletzt.