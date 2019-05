Blaulicht : 1000 Euro Schaden beim Ausparken in Trier

Foto: TV/Frank Göbel

Trier Die Polizei Trier fahndet nach einem bislang unbekannten Unfallverursacher, der in der Paulinstraße 53 in Trier ein am Fahrbahnrand geparktes Auto beschädigt hat.

Als Tatzeitraum kommt Donnerstag, zwischen 20.20 bis 20.40 Uhr infrage. Bei dem beschädigten Wagen handelt es sich um einen schwarzen Toyota Avensis. Dieser wurde im Frontbereich vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert. Die Schadenssumme beträgt nach erster Einschätzung 1000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0651/9779-3200 zu melden.

(red)