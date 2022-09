Blaulicht : Vermisste 14-jährige Schülerin wieder aufgetaucht

Foto: dpa/Carsten Rehder

Weidenbach Eine am Donnerstag in der Vulkaneifel vermisste 14-jährige Schülerin ist am späten Abend wieder aufgetaucht. Die Polizei hatte bereits eine Suchaktion eingeleitet.

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Donnerstag gegen 21:30 Uhr eine 14-jährige Schülerin aus Weidenbach bei der Polizeiinspektion Daun als vermisst gemeldet. Die Jugendliche sei seit 15 Uhr bereits von zu Hause weg und nicht zu erreichen.

Streifen der Polizeiinspektion Daun suchten in den umliegenden Ortschaften nach der 14-Jährigen und suchte mögliche bekannte Anlaufpunkte auf. Im Hintergrund ermittelten die Beamten im Umfeld des Familien- und Freundeskreises.