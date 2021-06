Unfall : 14-jähriger Radfahrer in Trier schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Trier Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Freitagmittag bei einem Unfall in Trier schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 13.10 Uhr in der Kaiserstraße an der Verbindung zur Südallee in Höhe Saarstraße zu dem Verkehrsunfall. Der 14-jährige Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Trierer Krankenhaus gebracht.