Polizei : 140 Gramm Marihuana im Handschuhfach versteckt

Foto: TV/Fritz Peter Linden

Trier/Saarbrücken (ots) 140 Gramm Marihuana haben Zöllner des Hauptzollamts Saarbrücken am Sonntag, 8. September an der A 1 bei Trier in einem Auto sichergestellt. Der 29-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Er hatte das Marihuana in Folie, in ein Handtuch und eine Plastiktüte eingewickelt, bevor er es im Handschuhfach versteckte. Dennoch bemerkten die Zöllner den süßlichen Geruch. Neben 140 Gramm Marihuana wurden außerdem 10 Gramm Haschisch in einem Rucksack gefunden.