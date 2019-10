Hermeskeil Aus vier Baufahrzeugen auf einer Baustelle zwischen Hermeskeil und dem Stadtteil Abtei haben Unbekannte insgesamt 140 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Der Kraftstoff sei in der Zeit zwischen dem 2. Oktober, 18 Uhr, und dem 4. Oktober, 7.30 Uhr, aus zwei kleinen Baggern, einem Unimog und einem größeren Bagger abgezapft worden.

An einem der Fahrzeuge wurde laut Polizei das Tankschloss aufgebrochen. Hinweise erbittet die Polizei Hermeskeil unter Telefon 06503/91510 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de