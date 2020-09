Polizei : 15-Jährige aus Trier wird seit Dienstag vermisst

Trier Die Polizei bittet um Mithilfe: Seit gestern wird ein Mädchen aus Trier vermisst.

Seit dem 8. September, wird die 15-jährige Maya Chanaa aus Trier vermisst.Sie verließ nach Angaben der Polizei am Dienstag wie gewohnt das Haus, um in die Schule zu gehen. Dort kam sie nicht an. Seitdem hatten weder Freunde noch Familie Kontakt zu ihr.