Suche : Noch keine Spur von 15-Jähriger

Foto: TV/Frank Göbel

Trier Seit Dienstag wird die 15-jährige Maya Chanaa aus Trier vermisst. Sie verließ nach Angaben der Polizei an diesem Tag wie gewohnt das Haus, um in die Schule zu gehen. Dort kam sie nicht an.

Seitdem hatten weder Freunde noch Familie Kontakt zu ihr. Auch am Donnerstag blieb die Suche nach der Jugendlichen laut Polizei ohne Erfolg.

Maya ist etwa 1,60 Meter groß, schlank, hat lange schwarze Haare, blaue Augen und trägt ein weißes Timberland-Shirt mit Aufschrift. Der letzte bekannte Aufenthaltsort ist ein Bus der Linie 3 im Bereich Feyen/Grafschaft.