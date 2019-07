Kurioser Unfall : 15 Tonnen Speiseeis schmelzen auf Autobahn - 250.000 Euro Schaden

Die 15 Tonnen Eis werden wohl nicht mehr in so einem Waffeltütchen landen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Viernheim Eiszeit auf hessischer Autobahn: Bei einem Unfall sind auf der A67 15 Tonnen Speiseeis auf die Straße geraten.

Während das Eis taute, sperrte die Polizei am Freitagmorgen am Autobahndreieck Viernheim zwei Spuren in Richtung Süden.