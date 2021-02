Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität : Nach 150 Einbrüchen: Täterbande in Haft

Trier/Saarland/Luxemburg 150 Einbrüche im deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet aufgeklärt und eine Bande von fünf osteuropäischen Tätern festgenommen: Diesen Erfolg vermeldet die Polizei am Donnerstagvormittag und bezeichnet ihn als Ergebnis einer jahrelangen, guten Zusammenarbeit von Ermittlern im Saarland, in Luxemburg und in Trier.