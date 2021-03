Blaulicht : Junger Mopedfahrer bei Unfall in der Eifel verletzt

Seiwerath Der junge Fahrer kam in einer Kurve zu Fall und geriet unter die Leitplanken.

Ein junger Motorradfahrer ist nach Mitteilung der Polizei am Freitag, 12. März, bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der 16-Jährige war demnach gegen 16.20 Uhr auf der L 32 aus Richtung Neustraßburg kommend in Richtung Seiwerath unterwegs. In einer Linkskurve sei er aus ungeklärten Gründen gefallen und mit seinem Zweirad unter die Schutzplanke gekommen. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Leichtkraftrad entstand geringer Sachschaden.