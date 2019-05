Polizei : 17-Jährige stürzt im Hunsrück mit ihrem Motorrad

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz.

Etgert Eine 17-jährige Zweiradfahrerin war am Dienstagabend mit einem kleinen Motorrad von Thalfang Richtung Morbach unterwegs, als sie in der Schalesbach in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und stürzte.

Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass die junge Frau mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war. Der Schaden bewegt sich nach ersten Schätzungen der Polizei im Bereich von 500 Euro.

