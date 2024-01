Bedroht 17-Jähriger zieht Messer bei Streit an Dauner Busbahnhof

Bei einem Streit zwischen Jugendlichen in Daun hat am Dienstagabend einer der Beteiligten mit einem Messer seine Kontrahenten bedroht. Wie die Polizei mitteilt, seien gegen 21 Uhr mehrere 16- beziehungsweise 17-Jährige im Bereich des ZOB miteinander in verbalten Streit geraten.