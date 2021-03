Bei Kontrolle erwischt : Fahranfänger unter Drogen in Wittlich unterwegs

Wittlich Die Polizei verbietet dem jungen Mann die Weiterfahrt und leitet Ermittlungen ein.

Die Polizei hat am Freitag, gegen 18.20 Uhr, einen 18-jährigen Fahranfänger in Wittlich kontrolliert, als in der Straße In der Schlimt mit seinem Auto unterwegs war. Bei der Kontrolle, so die Polizei, wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Drogen steht, ein Drogenvortest bestätigte die Einnahme von Cannabisprodukten. Dem Fahranfänger wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.