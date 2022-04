Blaulicht : Polizei sucht nach vermisster 18-Jähriger aus Luxemburg

Luxemburg Die luxemburger Polizei sucht derzeit nach einer 18 Jahre alten Frau aus Luxemburg. Sie wurde am Donnerstagnachmittag zuletzt gesehen. Beschreibung und Bild der Vermissten.

Vermisst wird die 18-jährige Joy Karen CAUPIN, teilt die Polizei mit. Zuletzt wurde sie am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr in Zolwer gesehen.

Informationen zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte an die Polizeidienststelle Esch per Telefon (+352) 244 50 1000 oder per E-Mail (Police.ESCH@police.etat.lu) oder, in Luxemburg, an den Polizeinotruf 113 übermittelt werden.