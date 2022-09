Schlechte Wetterverhältnisse : 19-Jährige gerät auf Gegenfahrbahn – LKW-Fahrer weicht aus und verhindert Zusammenstoß

Wiesbaum Glück im Unglück hatte eine junge Autofahrerin, die zwischen Feusdorf und Wiesbaum die Kontrolle über ihren PKW verloren hat und auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Denn ein LKW-Fahrer, der ihr entgegenkam, hat schnell reagiert.

Bei Wiesbaum ist es laut Mitteilung der Polizei am Freitag, 9. September, gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 19-Jährige war mit ihrem PKW auf der K 69 aus Feusdorf kommend in Fahrtrichtung Wiesbaum (Kreis Vulkaneifel) unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie laut Polizei aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse im Zusammenhang mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und gelangte auf die Gegenfahrbahn.