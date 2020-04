Auf der L52 unterwegs : 19-Jährige bei Unfall zwischen Wittlich und Hasborn leicht verletzt

Wittlich Die junge Frau stürzte in einer Kurve und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Eine junge Frau ist bei einem Unfall am Sonntag leicht verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei fuhr die 19-Jährige am 19. April gegen 12.45 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad auf der L 52 von Wittlich in Richtung Hasborn. Wegen eines Fahrfehlers verlor die Fahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad und stürzte. Sie wurde leichtverletzt und nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen.