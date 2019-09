Unfall : 19-Jährige nach Zusammenstoß mit Auto in Trier-Ruwer schwer verletzt

19-Jährige nach Zusammenstoß mit Auto in Trier-Ruwer schwer verletzt

Trier-Ruwer Eine Autofahrerin ist am Ortseingang Trier-Ruwer mit einem kleinen Motorrad zusammengestoßen. Die 19-jährige Kradfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 45-Jährige wollte am Donnerstag gegen 8 Uhr mit ihrem Auto aus der Grundstücksausfahrt nach links in Richtung Ortsmitte Ruwer auf die Rheinstraße einfahren. Dabei übersah sie die von links kommende Fahrerin eines Leichtkraftrades, die die Rheinstraße in Richtung Kenn befuhr.