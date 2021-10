Eifelkreis Bitburg-Prüm : 19-jähriger Arbeiter bei Neidenbach vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Neidenbach Ein 19-jähriger Bauarbeiter wird im Raum Neidenbach vermisst. Nach Angaben der Polizei könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. So wird der Mann beschrieben:

Es handelt sich bei dem Vermissten um einen 19-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Der Arbeiter war in Neidenbach, etwa 18 Kilometer nördlich von Bitburg, zuletzt am Mittwoch von seinen Kollegen bei Arbeiten am Solarpark im Bereich Erntehof gesehen worden.