Blaulicht : 2 Uhr, zwei Fahrzeuge, zwei Strafverfahren: Unfall an Trierer Römerbrücke

Trier Ein Unfall mit zwei Fahrzeugen sorgte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Trier für Verkehrsbeeinträchtigungen. Weil ein Autofahrer verbotenerweise versuchte zu wenden, stieß er mit einem anderen zusammen. Die Polizei spricht von einem hohen Sachschaden.

An der Trierer Römerbrücke hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag gekracht. Am Samstagmorgen, gegen 2 Uhr, stießen zwei PKW an der Kreuzung Johanniterufer/Karl-Marxstraße/Römerbrücke zusammen. Das teilt die Polizei mit.