Polizei : Verletzt bei Kollision mit Auto

Foto: dpa/Friso Gentsch

Daun (red) Im Kreisverkehr in der Bahnhofstraße in Daun hat sich nach Mitteilung der Polizeiinspektion Daun am Mittwoch gegen 9.45 Uhr ein Unfall ereignet. Eine 72-Jährige aus der Verbandsgemeinde Daun stieß dort mit ihrem Auto mit dem 20 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrads zusammen.

