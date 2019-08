Polizei : 200 Kilo schwere Holzfigur gestohlen

Uersfeld (red) Unbekannte haben am Sonntag oder Montag eine aus Eichenholz hergestellte Indianerfigur gestohlen. Sie stand auf dem Rastplatz „Klein Amerika", der sich in einem Waldstück, nahe den Ortschaften Uersfeld und Gunderath, befindet.

Vermutlich wurde der Gegenstand, der ungefähr 200 Kilogramm wiegt, mit Hilfe eines Fahrzeugs abtransportiert. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an die Polizei in Daun, Telefon 06592/96260.