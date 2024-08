Öl im Fluss 200 Liter Öl in Kröv in Kanalisation und Mosel gelaufen (Fotos)

200 Liter Heizöl sind am Sonntagnachmittag in Kröv aus einem umgekippten Ölfass ausgelaufen. Das Öl gelangte in die Kanalisation und teilweise auch in die Mosel, meldet die Polizei. Durch die Feuerwehr konnte der größte Teil des ausgelaufenen Öls auf der Mosel durch Ölsperren eingebunden werden. Eine Spezialfirma wurde mit der Reinigung der Kanalisation und der Entsorgung des Öls beauftragt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls aufgenommen.