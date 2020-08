2000 Euro Schaden bei Unfall in Schweich

Schweich Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf dem Parkplatz des Lidl-Markts in Schweich. Dort ist ein VW Tiguan erheblich beschädigt worden, der Verursacher flüchtig.

Nach Mitteilung der Polizei geschah der Unfall bereits am Donnerstag, 30. Juli, zwischen 11.30 und 12 Uhr. Ein unbekannter Autofahrer hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Wagen einen VW Tiguan beschädigt. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am VW entstand im Frontbereich ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.