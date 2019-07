Unfallflucht : 2000 Euro Schaden verursacht und geflüchtet

Foto: TV/Klaus Kimmling

Saarburg Ein Unfall mit Fahflucht hat sich laut Polizei am Samstag, 29. Juni, zwischen 16.30 und 22.30 Uhr in der Glockenstraße in Saarburg-Beurig ereignet. Dabei sei ein schwarzer Mazda 5 mit Merziger Zulassung am Fahrzeugheck der Beifahrerseite beschädigt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ersten Schätzungen zufolge belaufe sich der Sachschaden auf etwa 2000 Euro.

Der Unfallverursacher habe sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Die Polizei sucht Zeugen.