Unfallbilanz 2022 : Weniger Unfälle, mehr Verletzte, mehr Tote auf den Autobahnen der Region Trier

Schweich Auf den Autobahnen in der Region hat es im vergangenen Jahr weniger oft gekracht als im Jahr davor. Im Vergleich zu 2020 ist die Zahl der Unfälle allerdings deutlich gestiegen. Es gab auch mehr Tote und Verletzte.

882 Unfälle ereigneten sich im Jahr 2022 auf den Autobahnen in der Region Trier. Nach Angaben der Polizeiautobahnstation Schweich ist das ein geringfügiger Rückgang um 1,8 Prozent gegenüber 2021, als 899 Unfälle registriert worden waren. Die Zahl liegt auch unter dem langjährigen Mittel. Seit 2015 hatte es nur in den Jahren 2018 (839) und 2020 (774) weniger häufig gekracht.

Tote bei drei Unfällen auf den Autobahnen der Region Trier

Bei drei Unfällen im vergangenen Jahr sind allerdings Menschen gestorben. Bei 104 Unfällen wurden nach Angaben der Polizei 29 Menschen schwer und 140 Menschen leicht verletzt. Insgesamt sei die Zahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Menschen damit im zweiten Jahr in Folge angestiegen, wobei insbesondere die Zahl der tödlich und schwer verletzten Personen einen negativen Trend aufweise.

So oft hat es in der Region Trier gekracht – Deutlich mehr Zweiradfahrer beteiligt

Weniger Raser haben Unfälle verursacht – Zu wenig Abstand ist ein Problem

Mangelnde Verkehrstüchtigkeit als Unfallursache stellten die Einsatzkräfte der Autobahnpolizei 39-mal fest (2021: 43). Elfmal war Alkoholeinfluss und viermal Drogen-/Medikamenteneinfluss für den Unfall mitverantwortlich. Bei diesen rauschbedingten Unfällen wurden ein Mensch schwer und 15 Personen

leicht verletzt.

In weiteren 23 Fällen waren Menschen am Steuer übermüdet oder hatten sonstige geistige oder körperliche Mängel. Die erst seit 2021 gesondert ermittelte Unfallursache „Ablenkung“ durch Nutzung elektronischer Geräte wurde 16-mal registriert. Die Polizei spricht von einem „großen Dunkelfeld“ in diesem Bereich.