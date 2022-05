Mehren : 21-Jähriger aus Mehren seit Mittwoch vermisst

Mehren In der Vulkaneifel wird ein junger Mann vermisst. Die Polizei bittet um Unterstützung. Sie macht folgende Angaben zur Person.

Der 21-jährige Stefan-Cristian Ionita aus Mehren wird laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Trier seit Mittwoch, 18. Mai, vermisst. Der Vermisste hat die elterliche Wohnung in Mehren am Mittwochabend gegen 23 Uhr verlassen und ist mit seinem Auto, einem weißen Hyundai i30 mit DAU-Kennzeichen, mit unbekanntem Ziel davongefahren. Die polizeiliche Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, führte bislang nicht zum Auffinden des Vermissten oder seines Autos.