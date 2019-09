Unfall : 21-Jähriger fährt in Gerolstein ohne Führerschein und verletzt anderen Fahrer

Gerolstein Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Samstag, 14. September, gegen 17.40 Uhr in Gerolstein einem 37-jährigen Fahrer die Vorfahrt genommen und ihn dabei leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Der 21-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein fuhr laut Mitteilung der Polizei mit seinem Auto die Straße "Unter den Dolomiten" in Gerolstein in Richtung der "Lindenstraße".

An der Einmündung missachtete der 21-Jährige die Vorfahrt eines sich auf der "Lindenstraße" befindlichen 37-jährigen Fahrers – ebenfalls aus der VG Gerolstein – und kollidierte mit ihm.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der 37-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der unfallverursachende 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.