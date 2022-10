Polizei sucht Zeugen : Unbekannter zerkratzt mindestens 23 Fahrzeuge in Kenn - Hoher Schaden

Kenn In Kenn sind am Samstagabend mindestens 23 Fahrzeuge von einem Unbekannten zerkratzt worden. Der Schaden ist hoch. Die Polizei sucht Zeugen und veröffentlicht die Beschreibung eines Tatverdächtigen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am Samstag gegen 21.30 Uhr in Kenn zu mehreren Sachbeschädigungen an verschiedenen Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die Fahrzeuge beim Vorbeigehen der Länge nach mit einem spitzen Gegenstand. Bislang sind der Polizei Schweich 23 beschädigte Fahrzeuge bekannt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt.