Blaulicht : 24-Jähriger von zwei Männern in Bitburg überfallen

24-Jähriger von zwei Männern in Bitburg überfallen

Bitburg Ein 24-Jähriger ist am Freitagabend in Bitburg von zwei Männern überfallen und leicht verletzt worden.

Wie die Bitburger Polizei mitteilte, kam es zwischen 21.30 Uhr und 21.40 Uhr zu dem Vorfall in der Lilienthalstraße in der Nähe des Südrings. Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Bitburg-Prüm saß dort in seinem grauen Opel, als sich zwei Männer näherten.