Versuchter Raub : 24-Jähriger wird in Bitburg überfallen

Symbolbild. Foto: dpa/Silas Stein

Bitburg Zwei Personen haben am Freitag gegen 21.30 Uhr in der Lilientalstraße versucht, einem 24-Jährigen Mann in Bitburg das Smartphone und die Geldbörse aus dem Auto zu stehlen. Dabei wurde das Opfer durch einen Schlag leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 24-jähriger Mann wurde am Freitag zwischen 21.30 und 21.40 Uhr, in der Lilienthalstraße in Bitburg Opfer eines versuchten Raubs. Der 24-Jährige befand sich in der Lilienthalstraße nahe dem Südring in seinem abgestellten Auto, einem grauen Opel. Laut Polizei näherten sich zwei Personen. Während eine der beiden Personen versuchte, den 24-Jährigen abzulenken, versuchte die andere Person die Geldbörse sowie das Smartphone aus dem Auto zu stehlen. Das fiel dem 24-Jährigen jedoch auf. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der das Opfer von einem der beiden Täter durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt wurde. Die Geldbörse und das Smartphone wurden nicht gestohlen.

Die Täter entfernten sich im Anschluss zu Fuß in Richtung Flugplatz Bitburg.

Nach Angaben des Geschädigten hatte einer der beiden Täter eine besonders auffallende sogenannte „Afrolook-Frisur“.