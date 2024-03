Polizei Einbrecher richten großen Schaden in Halle in Daun an

Einen Sachschaden von mehr als 25.000 Euro haben unbekannter Täter bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in Daun-Boverath angerichtet. Zwischen Freitag, 1. März, 16.30 Uhr, und Sonntag, 3. März, 18 Uhr, sind sie in die Halle in der St. Laurentiusstraße in Daun-Boverath eingedrungen, indem sie sich gewaltsam Zugang verschafften. Drinnen beschädigten sie mehrere Fahrzeuge und schlugen Fenster ein. Zudem verwüsteten sie den gesamten Lagerraum.