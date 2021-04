Feuer : 250.000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand in der Eifel (Fotos/Video)

Foto: Andreas Sommer 21 Bilder Wohnhaus steht in der Eifel in Flammen - Hoher Sachschaden

Wawern Beim Brand eines Zweifamilienhauses in Wawern im Landkreis Bitburg-Prüm ist in der Nacht zum Samstag ein Sachschaden in Höhe von rund 250.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 2.15 Uhr zu dem Feuer in einem Zweifamilienhaus. Vermutlich nachdem die Garage neben dem Wohngebäude in Brand geraten war, griff das Feuer auf das Wohngebäude über. Wenig später stand der Dachstuhl vollständig in Flammen. Die umliegenden Feuerwehren konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern nach Polizeiangaben noch an. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Information der Polizeiinspektion Prüm auf ca. 250.000 EUR.